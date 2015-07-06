Боевики "Исламского государства" отбили у курдов город Айн-Исса

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на правозащитную организацию Syrian Observatory for Human Rights (SOHR), передает Lenta.ru. По словам главы SOHR Рами Абдулрахмана, силы "Исламского государства" также выбили курдские отряды народной самообороны из окрестностей населенного пункта.

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В последние дни боевики "Исламского государства" предприняли ряд нападений на удерживаемые курдами города в Сирии. Так, 30 июня исламисты атаковали Тель-Абьяд, но были оттеснены ополченцами. Погибли четверо боевиков. 25 июня джихадисты напали на город Кобани, контролируемый курдами. Через два дня штурм был отбит.

Айн-Исса находится в 50 км к северу от столицы самопровозглашенного халифата - Ракки.

Группировка "Исламское государство" летом 2014 года захватила часть территорий Ирака и Сирии провозгласила там халифат. Против "Исламского государства" борются войска, лояльные Дамаску, сирийские повстанцы, иракская армия, шиитские ополченцы, курдские отряды самообороны и возглавляемая США коалиция, которая наносит воздушные удары по позициям боевиков.