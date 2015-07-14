В России разбился пятый военный самолет за лето - стратегический бомбардировщик Ту-95

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на управление пресс-службы и информации Минобороны России.

"14 июля в 9:50 мск при выполнении планового учебно-тренировочного полета в 80 километрах от Хабаровска потерпел аварию самолет Ту-95МС. Экипаж покинул самолет", - говорится в сообщении.

Читайте такжеПятая авария за месяц в ВВС России: в Хабаровском крае разбился бомбардировщик, оба пилота погиблиПолет выполнялся без боекомплекта. Самолет упал в безлюдном районе. По данным источника, Ту-95МС претерпел аварию в районе полигона Литовка. На земле разрушений нет.

Причиной падения полета Ту-95МС стал отказ трех силовых установок, сообщил источник. По его информации, самолет Ан-12 и два вертолета Ми-8 подняты на поиск экипажа разбившегося бомбардировщика.

Это шестая внештатная ситуация в российских ВВС с начала лета и пятая авиакатастрофа. Ранее, 4 июня, в РФ за день разбились два военных самолета - у границ с Украиной, в Воронежской области новейший фронтовой бомбардировщик Су-34, а также в районе полигона «Ашулук» (Астраханская область) истребитель Миг-29.

8 июня в Амурской области за пределы взлетно-посадочной полосы выкатился стратегический бомбардировщик Ту-95, несколько членов экипажа получили травмы.

3 июля в Краснодарском крае, у границ с Украиной, разбился истребитель Миг-29. Пилот самолета катапультировался и был эвакуирован.

6 июля также в Хабаровском крае разбился бомбардировщик Су-24М, оба пилота погибли.