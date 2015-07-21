РФ призывает активизировать роль ООН в расследовании авиакатастрофы MH17 - Чуркин

Об этом заявил постоянный представитель РФ при ООН Виталий Чуркин, передают РИА Новости.

"Мы призвали активизировать роль генерального секретаря (ООН), которая предусмотрена резолюцией 2166. Есть и целый ряд положений по более глубокому вовлечению всех заинтересованных сторон", — сказал он.

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"Проект нацелен на то, чтобы нарастить потенциал расследования… и полностью задействовать тот потенциал, который содержится в резолюции 2166, принятой при активном участии России", — сказал Чуркин журналистам по итогам заседания консультаций в СБ ООН.

"Нам, главное, понять, какую полезную роль может продолжать играть Совет безопасности (в расследовании). Каждый должен заниматься своим делом", — отметил Чуркин.

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Как сообщал УНИАН, ранее Малайзия внесла в СБ ООН проект резолюции по созданию международного трибунала по расследованию трагедии. В свою очередь, Россия представила в Совете Безопасности ООН свой проект резолюции, касающейся авиакатастрофы малайзийского Boeing в Украине в июле 2014 года.