РФ призывает активизировать роль ООН в расследовании авиакатастрофы MH17 - Чуркин
Россия призывает активизировать роль ООН в расследовании авиакатастрофы рейса MH17 над Донбассом в 2014 году.
Об этом заявил постоянный представитель РФ при ООН Виталий Чуркин, передают РИА Новости.
"Мы призвали активизировать роль генерального секретаря (ООН), которая предусмотрена резолюцией 2166. Есть и целый ряд положений по более глубокому вовлечению всех заинтересованных сторон", — сказал он.
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"Проект нацелен на то, чтобы нарастить потенциал расследования… и полностью задействовать тот потенциал, который содержится в резолюции 2166, принятой при активном участии России", — сказал Чуркин журналистам по итогам заседания консультаций в СБ ООН.
"Нам, главное, понять, какую полезную роль может продолжать играть Совет безопасности (в расследовании). Каждый должен заниматься своим делом", — отметил Чуркин.
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Как сообщал УНИАН, ранее Малайзия внесла в СБ ООН проект резолюции по созданию международного трибунала по расследованию трагедии. В свою очередь, Россия представила в Совете Безопасности ООН свой проект резолюции, касающейся авиакатастрофы малайзийского Boeing в Украине в июле 2014 года.