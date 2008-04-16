В Индии автобус упал в канал: погибли 39 школьников

В Индии в результате падения автобуса в канал погибли 39 школьников, передает ИТАР-ТАСС.

Инцидент произошел рано утром в районе города Вадодара в индийском штате Гуджарат. По информации властей штата, в автобусе находились от 40 до 50 пассажиров, в основном школьники. Причины катастрофы устанавливаются. Пока спасателям удалось вытащить из воды живыми только четверых учащихся.