В Индии автобус упал в канал: погибли 39 школьников
09:39, 16 апреля 2008Мир
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Удалось спасти только четверых учащихся
В Индии в результате падения автобуса в канал погибли 39 школьников, передает ИТАР-ТАСС.
Инцидент произошел рано утром в районе города Вадодара в индийском штате Гуджарат. По информации властей штата, в автобусе находились от 40 до 50 пассажиров, в основном школьники. Причины катастрофы устанавливаются. Пока спасателям удалось вытащить из воды живыми только четверых учащихся.
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