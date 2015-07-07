Всемирный конгресс украинцев собираются включить в российский "стоп-лист" нежелательных организаций

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Совета федерации РФ, в частности, Совфед включил в свой «стоп-лист» 12 иностранных организаций.

Так, кроме выше названых, в предварительный список «нежелательных организаций» вошли Институт "Открытое общество" (Фонд Сороса), Национальный фонд демократии, Международный республиканский институт, Национальный демократический институт по международным вопросам, Фонд Макартуров, Freedom House, Фонд Чарльза Стюарта Мотта, Фонд "Образование для демократии", Восточно-Европейский демократический центр.

Как заявила сегодня на пресс-конференции в Москве спикер Совета федерации РФ Валентина Матвиенко, верхняя палата направит этот список в Генпрокуратуру РФ и МИД РФ, чтобы эти ведомства включили эти организации в список «нежелательных организаций» в России. Основанием для составления списка, как заявила Матвиенко, стали обращения из регионов, власти которых озабочены тем, что на их территории работают иностранные организации, которые не имеют даже филиалов в России.

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Предполагается, что 8 июля совет Федерации примет соответствующие обращение к генпрокурору Юрию Чайке, главе МИД Сергею Лаврову и главе Минюста Александру Коновалову с просьбой принять дополнительные меры по противодействию «антироссийской активности иностранных и международных неправительственных организаций».

В проекте этого постановления отмечается, что сегодня Россия столкнулась с самой мощной за последние четверть века атакой на свои национальные интересы, ценности и институты. «Главная ее цель — воздействовать на внутриполитическую ситуацию в России, подорвать патриотическое единство нашего народа, сорвать интеграционные проекты с российским участием на пространстве СНГ и добиться геополитической изоляции нашей страны», — отмечают авторы документа.

Подчеркивается, что «беспрецедентное» по масштабу привлечение к этой деятельности неправительственных организаций, финансируемых в том числе из государственных бюджетов иностранных государств, дает основания говорить о «мягкой агрессии» против РФ и ее народа.

«С учетом того, что значительная часть таких организаций реализует свои программы не через собственные отделения на территории РФ, а из-за рубежа и через посредников, требуется заблаговременное информирование российской общественности о рисках, возникающих при взаимодействии с ними, а также постоянный мониторинг эффективности действующего правового механизма, предусмотренного вышеуказанным федеральным законом», - считают в Совете федерации.

«Стоп-лист» является открытым документом, который может изменяться по итогам дискуссии с участием государственных органов и институтов гражданского общества.

Справка УНИАН. 27 января 2010 года решением Верховного суда РФ по иску Минюста была ликвидирована Федеральная национально-культурная автономия украинцев России, которая существовала с 27 марта 1998 года. Иск базировался на жалобе активиста фонда «Родина» Журавлева, который заявлял, что ФНКА УР «ведет политическую деятельность, прославляет бандеровцев и выливает негатив на Россию».

18 мая 2012 года Верховный суд России окончательно принял решение о ликвидации Объединения украинцев России и исключении его из Единого государственного реестра юридических лиц.

Всемирный конгресс украинцев (укр. Світовий конгрес українців) был основан в 1967 году, объединяет в своем составе украинские организации из 34 стран и поддерживает связи с украинцами еще 14 стран. Ставит целью защищать интересы и права украинцев во всем мире и координировать связи между ними.

Был признан в 2003 неправительственной организацией в Экономическом и социальном совете Организации Объединенных Наций со специальным консультативным статусом.

Крымская полевая миссия по правам человека - совместная инициатива украинских и российских правозащитных организаций, начавшая работу 5 марта 2014 года. Ставит целью предоставление сведений о событиях в Крыму, снижение уровня опасности для всех участников конфликта, поддержание в регионе правового поля, осуществляет мониторинг общей ситуации с соблюдением международного гуманитарного права и фундаментальных прав человека на территории Крымского полуострова.