Протесты в Ереване: один из активистов зашил себе рот

Около трех десятков участников протеста в Ереване оставались ночевать в центре города на площади Свободы, один из протестующих зашил себе рот, передает корреспондент РИА Новости с места событий.

Активист по имени Ови в знак протеста зашил себе губы нитками. Он не может есть и плохо разговаривает, однако в состоянии пить воду. "Чувствую себя нормально, мне не больно", — сообщил активист.

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Также продолжает голодовку один из лидеров протеста Давид Санасарян. Накануне он был задержан органами правопорядка и при задержании получил легкое сотрясение, был госпитализирован. Вечером он присоединился к протестующим и ночевал на площади Свободы.

Активисты по-прежнему требуют наказания полицейских, жестко разогнавших их акцию 23 июня. Протестующие постелили на ступенях оперного театра на площади Свободы одеяла, многие еще спят. Таким образом, круглосуточная акция протеста, которая продолжалась две недели на проспекте Баграмяна, переехала на новое место после того, как была разогнана в понедельник днем. Старое место протестов находится буквально в километре от площади Свободы.

В субботу 4 июля активисты выдвинули властям ультиматум, в котором требовали отменить повышение тарифов на электроэнергию и наказать полицейских, виновных в разгоне митинга 23 июня. В противном случае они пообещали "ежедневно сдвигать баррикаду на метр к администрации президента". Полиция предупредила их, что не даст этого делать. Днем в понедельник митинг на Баграмяна был разогнан, полицейские задержали 46 человек, которые, впрочем, в течение дня были отпущены. Баррикаду из мусорных баков, которая две недели мешала проезду по проспекту Баграмяна, разобрали муниципальные работники.