СМИ: в Польше отчислили из школы украинского подростка за фото со средним пальцем на фоне мемориала Майданека

Как пишет Европейская правда со ссылкой на Gazeta Wyborcza, в понедельник подростка отчислили из школы.

В школе города Свидник, где учился украинец заявили, что "осуждают поступок одного из учеников украинского происхождения, зачисленных на обучение в течение 2014/15 года".

"Такое поведение идет вразрез с ценностями, которые разделяются нашими учениками. По решению директора ученик был отчислен", - говорится в сообщении школы.

Кроме того, поступком подростка заинтересовалась польская прокуратура.

"В обвинениях речь идет об оскорбительном жесте в сторону мемориала в Майданеке, мотивированном ненавистью к еврейскому народу", - сказал директор прокуратуры Люблина Павел Банах.

Читайте такжеВ Париже осквернили памятник жертвам теракта в Charlie HebdoКак отмечается, украинцу может грозить до двух лет лишения свободы.

Стоит отметить, что автор скандального снимка впоследствии удалил его и извинился перед поляками, отметив, что у него были другие намерения.

"Я сделал это фото, потому что просто не люблю евреев", - написал подросток. Кроме того он опубликовал другую фотографию с татуировкой в виде герба Украины, над которой написал: "Поляк является моим братом".

Стоит отметить, что украинская община Польши однозначно осудила поступок подростка и заявила, что его поступок недостоин не только с точки зрения польско-украинских отношений, но и с точки зрения человечности.

На месте концлагеря Майданек ныне расположен музей. В годы нацизма в концлагере погибло 80 тысяч людей разных национальностей.