Ереванские активисты прекращают ночные протесты
Активисты движения «Нет грабежу», организаторы протестной акции в Ереване против повышения цен на электроэнергию, решили прекратить ночные сидячие забастовки на площади Свободы в столице Армении.
По словам одного из лидеров движения Максима Саргсяна, дневные протесты будут продолжаться, сообщает Радио Свобода.
Как отметил другой участник движения Вагинак Шушанян, активисты собираются создать группы экспертов, экономистов, юристов, чтобы выступить с конкретными предложениями по организации международного аудита компании «Электрические сети Армении».
Как сообщает армянская служба Радио Свобода, сейчас в Ереване происходит одновременно два бессрочных митинга – на проспекте Баграмяна и соседней с ним площади Свободы. Протестующие разделились из-за заявления полиции о намерении «зачистить» проспект, если активисты не переместятся на площадь.
Читайте такжеПолиция в Ереване решила разобрать баррикады протестующих (фоторепортаж)В итоге движение «Нет грабежу!» переместился на площадь Свободы, а те, кто остался на проспекте Баграмяна, назвали активистов, которые ушли, «предателями».
Протесты в Ереване против повышения тарифов на электроэнергию продолжаются больше недели. Утром 23 июня полиция применила силу при разгоне акции. Пострадали не менее 20 человек – демонстранты и полицейские.
Впоследствии власти страны согласилась провести аудит в компании «Электрические сети Армении», чтобы выяснить, насколько оправдано повышение цен на электроэнергию примерно на 16%. На время проверки, которая, как ожидается, займет от трех месяцев до полугода, тарифы будут заморожены.