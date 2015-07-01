Туристам разрешили делать фотографии внутри Белого дома

Туристы, посещающие Белый дом с экскурсией, теперь смогут делать фотографии внутри здания и размещать их в социальных сетях. Объявление о снятии запрета, существовавшего на протяжении 40 лет, сделала первая леди США Мишель Обама, разместив видеообращение в фотосервисе Instagram, передает ТАСС.

"Если вы были на экскурсии в Белом доме, то, наверное, вы видели это предупреждение", - сказала Обама, держа в руках запрещающий плакат. "Больше этого нет", - с улыбкой добавила она, порвав эту бумагу.

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Прямая ссылка на видео.

В самом Белом доме пока никак не объяснили снятие данного запрета. Согласно сообщению, распространенному офисом первой леди, можно делать снимки на мобильный телефон или при помощи компактных камер, но так, чтобы не мешать окружающим. Посетителям теперь рекомендуется загружать в интернет свои фото из Белого дома с хэштегом #WhiteHouseTour. Однако, видеокамеры, фотоаппараты со сменными объективами, любые штативы и палки для камер запрещены. Нельзя также вести прямую трансляцию своего визита в интернете.