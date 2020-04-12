Коронавирус в России: в стране новый антирекорд по количеству смертей

Всего в стране умерли 24 человека, из них 14 находились в Москве. Это самый высокий уровень смертности в России за сутки с начала пандемии

За последние сутки в России скончались 24 человека, у которых был диагностирован коронавирус, сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией. Больше всего летальных случаев зафиксировано в Москве — 14.

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Также четыре человека умерли в Московской области, два — в Чечне, один — в Костромской области, один — в Башкортостане, один в Ингушетии и один в Смоленской области, пишет РБК.

Помимо этого, за сутки в стране выявили 2186 новых случаев заражения коронавирусом, из них 1306 — в Москве. Среди регионов, в которых зарегистрировали новых пациентов, Московская область (278), Санкт-Петербург (69), Мурманская область (61), Нижегородская область (42) и Краснодарский край (31). Всего новые случаи зарегистрированы в 52 регионах.

По данным оперштаба, среди московских заболевших большинство — младше 65 лет. При этом 45% заразившихся, у которых диагностировали коронавирус за последние сутки, находятся в возрасте от 18 до 45 лет. Еще 36% — люди в возрасте от 46 до 65 лет.

Общее количество зараженных людей в России, таким образом, достигло 15 770. С начала пандемии в стране скончались 130 человек.

В Москве и Подмосковье, где сложилась наиболее тяжелая ситуация с коронавирусом, власти ужесточили ограничения в течение последних двух недель. Помимо режима самоизоляции, при котором передвижение жителей существенно ограничено, также вводится пропускная система. Пропуска понадобятся гражданам для того, чтобы ездить на работу, посещать медицинские организации, а также для того, чтобы перемещаться в личных целях. Пропуска станут обязательными с 15 апреля.

С начала апреля в Москве также штрафуют нарушителей режима самоизоляции. Так, 9 апреля столичные суды впервые вынесли постановления о наказании по федеральному закону. Сумма штрафа в каждом случае составила 15 тыс. рублей, все нарушители находились на удалении от места жительства без достаточных на то оснований.

Кроме того, по данным на 11 апреля в Москве оштрафовали 26 человек с коронавирусом, которые нарушили правила соблюдения домашнего карантина. В марте власти разрешили лечиться от коронавируса дома тем пациентам, у которых болезнь протекает в легкой форме.