Коронавирус в США: страна объявила масштабное бедствие - впервые во всех штатах (фоторепортаж)

Накануне США вышли на первое место в мире по количеству смертей от коронавируса COVID-19, обогнав Италию.

Президент США Дональд Трамп подписал декларацию о масштабном бедствии во всех 50 штатах в связи с пандемией коронавируса COVID-19. Впервые стихийное бедствие объявляется на всей территории США.

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Об этом сообщил Белый дом, передает “Радио Свобода”.

Американские СМИ и эксперты неоднократно публиковали материалы с критикой действий Трампа для сдерживания эпидемии COVID-19. Журналисты сообщали, что специалисты настаивали на жёстких мерах с распространением вируса еще зимой, но президент США не согласился с предложениями. Позднее Трамп раскритиковал действия Всемирной организации здравоохранения. По мнению президента США, организация слишком много времени уделяла Китаю во время распространения вируса нового типа.

Накануне США вышли на первое место в мире по количеству смертей от коронавируса COVID-19, обогнав Италию. Число умерших в Соединённых Штатах превысило 20 с половиной тысяч человек. Больше всего погибших в штате Нью-Йорк – более восьми с половиной тысяч человек. Всего, по последним данным, в США выявлено более полумиллиона случаев инфицирования COVID-19.

В Италии почти 19 с половиной тысяч погибших. В стране выявлено более 152 тысяч заражений коронавирусом нового типа. На третьем месте по уровню смертности Испания. Там умерли более 16 с половиной тысяч человек. Число инфицированных в Испании превышает 163 тысячи.