Lufthansa предложила дополнительные компенсации родственникам жертв катастрофы Germanwings

За каждого погибшего семьям предлагают 25 тыс. евро дополнительно к срочной помощи, которая была выплачена ранее, сообщает DW.COM. Соответствующие предложения получили адвокаты родственников жертв. До этого Lufthansa выплатила родственникам жертв авиакатастрофы по 50 тыс. евро срочной помощи за одного погибшего.

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Кроме того, в Берлине представили промежуточный отчет группы, которая работала над рекомендациями по безопасности перевозок после мартовской трагедии самолета Germanwings, которая унесла жизни 150 пассажиров и членов экипажа. Министр транспорта Германии Александр Добриндт предложил, в частности, усилить контроль за пилотами. "Депрессии широко распространены и в большинстве случаев хорошо лечатся", - сказал министр, представляя отчет. По данным следователей, трагедия самолета Germanwings произошла из-за пилота, который страдал от ряда болезней.

Эксперты рекомендуют во время тестирования пилотов на профпригодность проверить новые методы контроля за злоупотреблением медикаментами, наркотиками и алкоголем. Рабочая группа проанализирует возможность введения выборочного контроля пилотов по американскому образцу, рассказал Александр Добриндт.

Авиационным врачам специалисты советуют обращать больше внимания на возможные психосоциальные расстройства у персонала авиакомпаний. Еще одно предложение - ввести обязательное создание на европейском уровне координационных центров, куда смогут обращаться пилоты и члены экипажа, которые замечают нечто странное в собственном поведении или поведении коллег.

Также в отчете предлагается упростить в будущем коммуникацию между медиками, органами контроля и авиаперевозчиками. В настоящее время обмен информацией между ними обременен врачебной тайной и нормами о защите личных данных, полагают специалисты.

Механизм безопасности дверей кабины пилотов эксперты изменять не предлагают. "Мы выступаем за то, чтобы не вводить быстрых изменений", - сообщил руководитель немецкого федерального объединения авиаперевозчиков (BDL). Маттиас фон Рандов. Правило, по которому в кабине пилотов всегда должны находиться двое людей, тоже должно остаться неизменным. Такой принцип крупные немецкие авиаперевозчики ввели после трагедии самолета Germanwings.