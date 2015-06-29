Генпрокурор Египта пострадал из-за взрыва бомбы в Каире (фото)
12:49, 29 июня 2015Мир
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Генеральный прокурор Египта Хишам Баракат получил ранения из-за взрыва бомбы в Каире.
По данным местных СМИ, взрыв произошел в столичном районе Гелиополис / @ARohayem
Взрывчатку взорвали, когда мимо проезжал кортеж Бараката. В результате инцидента генпрокурор и его охранники были госпитализированы.
Однако, как сообщил старший офицер полиции Каира изданию AFP, состояние Бараката удовлетворительное, передает ТСН.ua.
По данным местных СМИ, взрыв произошел в столичном районе Гелиополис близ военного училища Каира.
Photos for today's explosion that targeted the public prosecutor near the military college. #Egyptpic.twitter.com/rkYVJYQkAm
— Мина Fayek (@minafayek) June 29, 2015
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