Генпрокурор Египта пострадал из-за взрыва бомбы в Каире (фото)

12:49, 29 июня 2015
Мир
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Генеральный прокурор Египта Хишам Баракат получил ранения из-за взрыва бомбы в Каире.

@ARohayem

Взрывчатку взорвали, когда мимо проезжал кортеж Бараката. В результате инцидента генпрокурор и его охранники были госпитализированы.

Однако, как сообщил старший офицер полиции Каира изданию AFP, состояние Бараката удовлетворительное, передает ТСН.ua.

По данным местных СМИ, взрыв произошел в столичном районе Гелиополис близ военного училища Каира.

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