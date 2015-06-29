Генпрокурор Египта пострадал из-за взрыва бомбы в Каире (фото)

Генеральный прокурор Египта Хишам Баракат получил ранения из-за взрыва бомбы в Каире.

Взрывчатку взорвали, когда мимо проезжал кортеж Бараката. В результате инцидента генпрокурор и его охранники были госпитализированы. Однако, как сообщил старший офицер полиции Каира изданию AFP, состояние Бараката удовлетворительное, передает ТСН.ua. По данным местных СМИ, взрыв произошел в столичном районе Гелиополис близ военного училища Каира. Photos for today's explosion that targeted the public prosecutor near the military college. #Egyptpic.twitter.com/rkYVJYQkAm — Мина Fayek (@minafayek) June 29, 2015

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