В Сирии боевики ИГ подорвали здание управления безопасности, есть погибшие

"Есть погибшие и раненые, в том числе военные и сотрудники безопасности, в результате двойного теракта, организованного боевиками ИГ у здания управления безопасности в районе ан-Нашва в городе Эль-Хасаке", — сообщил РИА Новости очевидец.

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По словам очевидцев в результате взрыва обрушилась значительная часть здания.

Несколькими часами ранее террористы взорвали начиненный взрывчаткой грузовик у спортивного городка.

Таким образом, за минувшие трое суток, в крупнейшем курдском поселении — Эль-Хасаке на северо-востоке Сирии было совершено около восьми терактов.