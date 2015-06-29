Меркель и Олланд проводят экстренные совещания из-за возможного дефолта в Греции

У немецкого канцлера Ангелы Меркель назначена встреча с руководителями фракций бундестага. Президент другой влиятельной страны еврозоны, Франции, Франсуа Олланд намерен участвовать в министерском заседании в Париже, сообщает Радио Свобода.

Евро обновило месячные минимумы на фоне греческого кризиса. Котировки европейской валюты ночью 29 июня на электронных торгах падали до уровня менее чем 1 доллар 10 центов за евро, сейчас эта валютная пара остается вблизи этих значений.

В воскресенье премьер-министр Греции Алексис Ципрас объявил, что 29 июня банки в его стране не откроются.

Выступая на телевидении, Ципрас сказал, что к таким мерам пришлось прибегнуть после того, как Европейский центральный банк отказался повысить сумму экстренного кредита для греческих банков.

Читайте такжеПрезидент Греции подписал указ о проведении 5 июля референдума

По сообщениям, менее чем в течение последних суток, от времени, когда в ночь на воскресенье парламент Греции одобрил проведение референдума относительно условий международной помощи, из банкоматов страны сняли наличными 1 миллиард 300 миллионов евро, опасаясь именно тех мер, о которых объявил Ципрас.

30 июня Греция должна погасить 1 миллиард 600 миллионов евро долга перед Международным валютным фондом, но не имеет этих средств и ранее надеялась получить их от кредиторов. Невозврат долга фактически будет означать дефолт Греции, который, как считают, может привести к ее выходу из зоны обращения евро, и приведет к глубокому банковскому кризису в этой стране.