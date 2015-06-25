В Ереване митингующие выгнали журналистов российского пропагандистского канала

Об этом написал местный блогер Арсен Аветисян на своей странице в Twitter.

В частности, представителей телеканала выгнали за попытку записать очередной пропагандистский сюжет.

Читайте такжеВ результате разгона демонстрантов в Ереване 25 человек получили травмы

«Сегодня с площади выгнали корреспондентов "Звезды" за попытку записать очередной абсурдный пропагандистский сюжет», - говорится в сообщении.

Сегодня с площади выгнали корреспондентов "Звезды" за попытку записать очередной абсурдный пропагандистский сюжет. 2/2 — Арсен Аветисян (@Ar_Avetisyan) 25 Червень 2015

Аветисян отметил, что ереванским активистам хватило нескольких дней, чтобы разглядеть тотальную лживость некоторых российских СМИ.

Трёх дней хватило ереванским активистам, чтобы разглядеть тотальную лживость некоторых российских СМИ. 1/2 — Арсен Аветисян (@Ar_Avetisyan) 25 Червень 2015

Ранее УНИАН сообщал, что тысячи людей в Армении вышли на улицы из-за недовольства тем, как к ним относятся российские владельцы энергетических компаний в стране.

В Совете Федерации РФ считают, что события в Армении похожи на украинский Майдан, но спровоцированы российским бизнесом.