В Ереване митингующие выгнали журналистов российского пропагандистского канала

22:55, 25 июня 2015
Мир
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В Ереване активисты выгнали журналистов российского пропагандистского  телеканала "Звезда" с площади, где проходит акция протеста.

REUTERS

Об этом написал местный блогер Арсен Аветисян на своей странице в Twitter.

В частности, представителей телеканала выгнали за попытку записать очередной пропагандистский сюжет.

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«Сегодня с площади выгнали корреспондентов "Звезды" за попытку записать очередной абсурдный пропагандистский сюжет», - говорится в сообщении.

Аветисян отметил, что ереванским активистам хватило нескольких дней, чтобы разглядеть тотальную лживость некоторых российских СМИ.

Ранее УНИАН сообщал, что тысячи людей в Армении вышли на улицы из-за недовольства тем, как к ним относятся российские владельцы энергетических компаний в стране.

В Совете Федерации РФ считают, что события в Армении похожи на украинский Майдан, но спровоцированы российским бизнесом.

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