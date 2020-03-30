В Сингапуре аннулировали паспорт своего гражданина за нарушение правил изоляции

В Сингапуре тем, кто нарушает условия самоизоляции, грозит штраф в 10 тысяч долларов или тюремное заключение до 6 месяцев, или оба наказания.

В Сингапуре аннулировали паспорт одного из своих граждан, который нарушил условия самоизоляции после возвращения из-за границы. Это первое такое наказание.

Об этом сообщает Громадське со ссылкой на Bloomberg.

Мужчина приехал в Сингапур из Индонезии 19 марта. Несмотря на то, что он получил уведомление об обязательной самоизоляцию дома на 14 дней, в тот же день он вновь поехал в Индонезию. Он вернулся в Сингапур 24 марта.

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В Сингапуре тем, кто нарушает условия самоизоляции, грозит штраф в $10 тыс. или тюремное заключение до 6 месяцев или оба наказания.

В Управлении по вопросам иммиграции заявили, что мужчина вел себя безответственно, нарушив самоизоляцию

«Учитывая умышленное нарушение, Управление по вопросам миграции отменило его паспорт и направило дело на рассмотрение Министерства здравоохранения», — отметили в Управлении.

Отмечается, что без паспорта человек не может выехать за границу, но остается гражданином Сингапура.

По последним данным, в мире официально зафиксировали более 700 тысяч случаи инфицирования коронавирусом.

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