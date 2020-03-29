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Испания ужесточает карантин: все некритично важные предприятия будут закрыты

15:24, 29 марта 2020
Мир
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Иллюстрация REUTERS

Об этом сообщает Politico.

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Так, премьер-министр страны Педро Санчес заявил о намерении закрыть на две недели предприятия всех отраслей, которые не являются критическими, с сохранением зарплат работников.

При этом он добавил, что позднее испанцы должны будут отработать вынужденно пропущенные часы.

Меры будут действовать до 9 апреля, они призваны сократить количество поездок между регионами страны для предотвращения распространения коронавирусной инфекции.

Как сообщал УНИАН, в Испании за последние сутки зафиксировано 838 новых летальных случаев вследствие инфицирования коронавирусом.

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