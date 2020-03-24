В Мюнхене мужчина облизывал поручни эскалаторов метро, чтобы инфицировать других COVID-19

Мужчину арестовали и обвинили в нанесении тяжких телесных повреждений.

В Германии арестовали 33-летнего жителя Мюнхена, который облизывал поручни, автоматы для покупки билетов в метро, чтобы заразить пассажиров COVID-19.

Свои действия мужчина снимал на видео и выкладывал это в сеть, передает DW.

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Мужчину арестовали и обвинили в нанесении тяжких телесных повреждений.

В полиции пока не знают, инфицирован ли COVID-19 сам злоумышленник. Задержанному провели тесты.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на вечер 24 марта в мире уже 407 485 случаев инфицирования опасной коронавирусной инфекцией COVID-19.