Афины до сих пор не предложили ничего содержательного по решению долгового кризиса

Об этом заявил министр финансов Германии Вольфганг Шойбле перед началом внеочередного саммита еврозоны, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Spiegel Online.

"Я не знаю о каких-то новых предложениях. Мы до сих пор не получили содержательных предложений", - сказал он.

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При этом он подчеркнул, что не знает, как можно подготовить саммит, не имея содержательных предложений.

Перед этим о низких ожиданиях от сегодняшнего саммита заявлял министр финансов Финляндии Александр Стубб.

Как сообщал УНИАН, 21 июня правительство Греции предложило Германии, Франции и Еврокомиссии новый выход из греческого долгового кризиса. Правительственное предложение озвучил премьер-министр Алексис Ципрас во время телефонного разговора с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, президентом Франции Франсуа Олландом и президентом Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером.