Отмена авиарейсов, футбольных матчей и презентации от Apple: как человечество предотвращает распространение коронавируса (видео)

Из-за вспышки коронавируса в Европе и мире принимаются беспрецедентные меры.

Немало авиакомпаний отменили свои рейсы. В частности, украинский авиаперевозчик МАУ отменил рейсы в 16 стран, а также некоторые внутренние перелеты. Европейский лоукостер Wizz Air приостановил рейсы в Италию и Израиль. Лоукостеры EasyJet и Ryanair отменили полеты в Китай, а также из Италии.

Президент США Дональд Трамп запретил въезд в Штаты из Европы. Большинство футбольных матчей проходят без болельщиков. В УЕФА рассматривают возможность остановить Лигу Чемпионов и Лигу Европы, а Чемпионат Европы-2020 могут перенести или вообще отменить.

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Компания Apple отменила презентацию новых гаджетов, которая должна была состояться 31 марта. Папа Римский Франциск впервые обратился к верующим с проповедью через интернет-трансляцию.

По последним данным, во всем мире зарегистрировано почти 130 тысяч случаев заражения коронавирусом. В Европе эпицентром эпидемии является Италия, где заболело более 12 тысяч человек. 11 марта ВОЗ назвала распространение COVID-19 пандемией.