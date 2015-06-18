Китайские торговые суда будут использовать в военных целях

В Китае принят закон, вводящий новые требования к конструкции торговых судов: отныне судостроителям придется учитывать возможность их эксплуатации в военных целях. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на The China Daily.

Нововведения коснутся контейнеровозов, ролкеров, многоцелевых судов и балкеров. При конструировании необходимо будет учитывать, что в случае чрезвычайных ситуаций их могут мобилизовать на службу в Военно-морские силы (ВМС). По мнению законодателей, это существенно повысит военный потенциал китайского флота и расширит горизонт стратегического планирования.

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Кроме того, ведется работа над новым пакетом законов, который будет регулировать размеры и порядок выплаты страховой премии судовладельцам в случае, если их суда получат повреждения при участии в боевых операциях.

По статистике, на конец 2014 года под флагом КНР ходили 172 тысячи гражданских судов, многие из которых привлекаются в качестве вспомогательных кораблей во время учений ВМФ НОАК или используются для демонстрации флага в спорных водах.

Китайцы не являются пионерами в массовом переоборудовании торговых судов для военных целей: в 1982 году, во время конфликта с Аргентиной за контроль над Фолклендскими (Мальвинскими) островами, ВМС Великобритании зафрахтовали до 70 гражданских судов различного назначения, 45 из которых прошли дооборудование и использовались для транспортировки личного состава и военной техники, а также в качестве плавмастерских и госпиталей. Одно из них, контейнеровоз «Атлантик Конвейер», было потоплено аргентинской авиацией.