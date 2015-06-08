В Китае заявили о "наборе" добровольцев для боевых действий в Крыму

При этом указываются размеры денежных вознаграждений, почтовый адрес, номер телефона и адрес электронной почты посольства Украины в Пекине, сообщает ZN.UA.

По словам злоумышленников, боевую подготовку наемников будут осуществлять непосредственно на территории Китая. Стоит отметить, что провокация подобного рода происходит уже второй раз за текущий год.

В предыдущий раз китайские компетентные органы заявляли о готовности выявить и наказать распространителей подобных фальшивок, которые наносят удар по имиджу Китайской Народной Республики как правовой державы. В Китае запрещено как наемничество в любых формах, так и подготовка боевиков на ее территории.

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При этом, учитывая жесткий контроль властей Китая над пользователями интернета, у правоохранительных органов страны есть все необходимые инструменты, чтобы быстро выявить источник этой противозаконной информации, а также привлечь причастных к ее появлению и распространению к ответственности согласно законам КНР. Но до сих пор этого сделано не было.

В свою очередь украинское дипломатическое представительство в Пекине призывает граждан КНР не поддаваться на провокации.