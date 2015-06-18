Представителей греческих СМИ обвинили в работе на МВФ

Об этом заявил экс-представитель Греции в МВФ Панаготис Румелиотис, выступая на заседании специального парламентского комитета, пишет "ЕвроПравда" со ссылкой на издание Greek Reporter.

По его словам, греческих журналистов "тренировали" в Вашингтоне с целью поддержки позиции МВФ и Еврокомиссии в греческих медиа. Также Румелиотис утверждает, что сам встретил в Вашингтоне одного журналиста, который рассказал о посещении семинаров в МВФ.

Читайте такжеГреция не исключает выход из ЕС из-за недостижения соглашений с кредиторами

Он обвинил журналистов в том, что они действовали в ущерб общественным интересам.

В свою очередь спикер парламента Греции Зои Константопулу заявила, что некоторые представители СМИ Греции были подкуплены с целью сокрытия факта ненадежности греческого долга.

Она сообщила, что направит в адрес МВФ запрос о предоставлении списка имен журналистов, присутствующих на таких семинарах.