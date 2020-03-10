НАТО должно показать "союзническую солидарность" с Турцией - Эрдоган

Эрдоган заявил, что НАТО должно придавать больше значения обороноспособности Турции и ее борьбе с терроризмом.

Ни одна европейская страна не может позволить себе такую роскошь, как безразличное отношение к вооруженному конфликту и гуманитарной трагедии в Сирии.

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Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на совместной пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом в Брюсселе.

Турецкий лидер напомнил, что Анкара в течение последних 9 лет противостоит угрозам, источник которых находится в Сирии, передает Аналоду. "Турция - единственная страна НАТО, что воевала с глазу на глаз с ИГ и понесла потери в этой борьбе", - отметил глава турецкого государства.

По его словам, НАТО "переживает тот критический момент", когда альянсу необходимо четко продемонстрировать свою "союзническую солидарность" с Турцией.

Турецкий президент подчеркнул, что блок должен придавать более важное значение обороноспособности Турции и ее борьбе с терроризмом. "Значительная часть наших требований к НАТО заключается в полноценном осуществлении на основе принятых в 2012 и 2015 годах решений мер, направленных на поддержку обороноспособности Турции", - заявил он.

Эрдоган отметил, что союзники должны сотрудничать с Турцией "без дискриминации и без политических предусловий".