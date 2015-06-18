В СССР никогда не бряцали оружием массового поражения - экс-глава МИД Финляндии

В СССР никогда не бряцали оружием массового поражения и не торговали футболками в стиле «плевать на санкции - у нас есть ядерные ракеты». Об этом заявил экс-глава МИД Финляндии, депутат парламента от социал-демократической партии Эркки Туомиоя, передает Yle.

Политик выразил обеспокоенность тем, что в России возрастает атмосфера наращивания вооружения

По мнению бывшего министра иностранных дел, планы российского руководства увеличить военный арсенал на 40 межконтинентальных ракет с ядерными боеголовками свидетельствует, тем не менее, не о подготовке к войне, а об общем накаливании международной обстановки. Прозвучавшее на прошлой неделе заявление России стало ответом США, которые собираются усилить свое присутствие в Восточной Европе.

В интервью утренней телевизионной программе Ylen Aamu-tv Туомиоя сказал, что подобным образом обе стороны демонстрируют друг перед другом свою мощь. Особенно у Туомиоя вызывает обеспокоенность то, что Россия кичится ядерным потенциалом.

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"В Советском Союзе, например, никогда не бряцали оружием массового поражения и не торговали футболками в стиле «плевать на санкции у нас есть ядерные ракеты». Все это говорит о климате, который не может не вызывать беспокойство", - сказал Туомиоя.

"Когда демонстрируют силу и угрожают подобным образом, всегда есть риск несчастного случая, который может спровоцировать расширение конфликта. Я не верю, что кто-либо планирует развязать широкомасштабную войну. Риторика, однако, такова, что с обеих сторон готовятся к худшему. Происходит то, чего не происходило последние 25 лет после окончания холодной войны", - добавил он.