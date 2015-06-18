Путина и его "дружков" нельзя приравнивать ко всему российскому народу - голландский правозащитник

К Западу вернулось чувство реальности, похоже, фаза отрицания подходит к концу.

Об этом говорит голландский советолог и правозащитник, генеральный секретарь международной организации Глобальная инициатива в психиатрии Роберт ван Ворен в материале для журнала "Новое время".

Ворен ссылается на отчет "Российский вызов" лондонского аналитического центра Chatham House. Он говорит, что аналитики отмечают: конфликт в Украине является переломным моментом для будущего всей Европы.

"Авторы предостерегают: НАТО и ЕС могут распасться перед лицом усиливающейся российской агрессии, которую подстегивает явная неготовность ЕС встать на защиту своих принципов. Поражение Украины, по их мнению, повысит риск новых авантюр Кремля и уменьшит шансы на то, что со временем в РФ произойдут перемены к лучшему. Отчет также содержит весьма пугающее заключение: Россия готова в определенных обстоятельствах применить тактическое ядерное оружие", - говорит Ворен.

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Ключевым в отчете является тот факт, что в случившемся Западу некого винить, кроме самого себя. Правозащитник заявляет, что помимо поиска причин полнейшего презрения российского президента к международному праву, в документе подчеркивается: нельзя приравнивать Путина и его "дружков" ко всему российскому народу, который в значительной мере является заложником этого коррумпированного режима.

"Действительно, в процессе избавления от Путина россияне являются самым важным, более того, незаменимым союзником Запада. Как бы ни печалило то, что они продолжают мириться с этим режимом, в основе новой политики в отношении РФ должно стать именно налаживание контакта с простыми россиянами", - заключает Ворен.

Полный текст мнения Роберт ван Ворена читайте в выпуске журнала "Новое время" завтра, 19 июня.