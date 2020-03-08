Обрушение карантинного отеля в Китае: число погибших возросло до десяти

В результате инцидента 71 человек оказался в ловушке под завалами.

Как минимум десять человек погибли в Цюаньчжоу (провинция Фуцзянь) на востоке Китая в результате обрушения многоэтажного отеля Xinjia Express Hotel, который был переоборудованный под карантинный центр для людей с подозрением на коронавирус.

Об этом в воскресенье, 8 марта, сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям КНР.

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В результате инцидента 71 человек оказался в ловушке под завалами. Самостоятельно покинуть здание смогли девять человек.

По последним данным, спасатели вытащили из-под завалов 38 человек – их госпитализировали. Также спасатели достали 10 тел.

23 человека числятся пропавшими без вести, их все еще пытаются найти и вытащить спасательный службы.

Для спасательных работ задействовано более 800 человек и 750 медицинских работников.

Напомним, в Китае накануне вечером обрушился отель Xinjia Express Hotel, переоборудованный под карантинный центр для людей, контактировавших с инфицированными коронавирусом SARS-CoV-2.