Палату представителей США могут перевести на дистанционный режим из-за коронавируса

О возможном переводе сотрудников Конгресса на удаленную работу также заявили представители финансовых регулирующих органов Америки.

Палата представителей Конгресса США готовится к возможному переводу штатных сотрудников Конгресса на удаленную работу за вспышки коронавируса.

Как сообщает Голос Америки, подготовка к такому варианту развития событий началась «в связи с уникальными и необычными обстоятельствами, связанными со вспышкой коронавируса».

Читайте такжеПапа Римский проведет воскресную службу в онлайн-трансляции из-за коронавируса

Американские финансовые регуляторы также готовят планы на случай непредвиденных обстоятельств, так как случаи инфицирования COVID-19 уже зафиксированы в пригороде Вашингтона, а также в Нью-Йорке, Сан-Франциско и Нью-Джерси. Во всех этих городах имеются офисы и представительства таких регулирующих органов, как Комиссия по ценным бумагам и биржам, Комиссия по торговле товарными фьючерсами и банковские регуляторы.

Эти ведомства разрешают сотрудникам чаще работать в удаленном режиме, также ограничиваются командировки и отменяются конференции.

Как сообщал УНИАН, вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - двенадцатимиллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного масштаба.

По состоянию на 8 марта в мире зарегистрировали 106 тыс. 161 случай заболевания коронавирусом COVID-19, из них 3 тыс. 594 закончились смертью, а 59 тыс. 942 человека выздоровели.

За пределами Китая зафиксировано 25 тыс. 302 случая в 92 странах и регионах.