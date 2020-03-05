Для "русскоговорящих соотечественников": РФ упростила получение гражданства

Госдума отменила для украинцев и белорусов собеседование на знание русского языка при вступлении в гражданство.

Госдума РФ в третьем окончательном чтении приняла закон, отменяющий собеседование на знание русского языка для граждан Белоруссии и Украины при вступлении в российское гражданство.

Читайте такжеВ США начали действовать новые миграционные правилаОб этом говорится на официальном сайте нижней палаты

«Мы упрощаем процедуру получения гражданства РФ и избавляем от бюрократической волокиты русскоговорящих соотечественников и тех граждан бывших советских республик, которые уже проживают на территории нашей страны либо связывают себя с Россией», – заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

До последнего времени уровень владения русским языком у иностранцев, включая белорусских и украинских граждан, определяла специальная комиссия по признанию иностранного гражданина или лица без гражданства носителем русского языка.

Ранее УНИАН сообщал, что Россия собирается упростить процедуру получения гражданства для жителей Украины и ряда стран.