Россия намерена упростить процедуру получения гражданства для жителей Украины и ряда стран

При этом иностранцев обяжут при въезде в РФ проходить дактилоскопию, а также предоставлять медицинские справки об отсутствии опасных заболеваний.

Россия намерена упростить процесс получения гражданства жителями Украины, Беларуси, Казахстана и Молдовы.

Как сообщает "Настоящее время", об этом сообщила в среду начальник главного управления по вопросам миграции МВД РФ Валентина Казакова.

"Уже разработаны законопроекты, которые позволят упростить процедуру приобретения гражданства нашим ближайшим соседям - гражданам Беларуси, гражданам Украины. Мы предлагаем освободить их от прохождения собеседования на признание носителями русского языка", - сказала она.

По ее словам, законопроект об отмене экзамена сейчас находится в Госдуме, он уже рассмотрен в двух чтениях. Казакова отметила, что для граждан этих стран предусмотрят возможность получения гражданства РФ после получения вида на жительство. Сроки такого нововведения она не уточнила.

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В российском МВД также анонсировали еще одно новшество - всех иностранцев обяжут при въезде в РФ проходить дактилоскопию, а также предоставлять медицинские справки об отсутствии опасных заболеваний.

"Мы понимаем, что для безопасности страны необходимо, чтобы все иностранные граждане, приезжающие в Россию, во-первых, были дактилоскопированы, во-вторых, предоставляли медицинские справки Потому что распространение заболеваний на сегодня очень актуально", - сказала чиновница.

Как сообщал УНИАН, в 2019 году почти 200 тысяч жителей оккупированных боевиками районов Донбасса получили российские паспорта в упрощенном порядке.