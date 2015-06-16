Правительство Молдовы подало в отставку в полном составе
18:49, 16 июня 2015Мир
3195 0
Решение принято после того, как премьер объявил о том, что уходит с должности.
Правительство Молдовы подало в отставку в полном составе / neftegaz.ru
Правительство Молдовы утвердило сегодня на заседании свою отставку.
Об этом сообщает Sputnik Молдова.
Решение принято после того, как премьер-министр Кирилл Габурич 12 июня объявил о том, что уходит с должности.
"В связи с отставкой премьер-министра на рассмотрение парламента представляется отставка всего Кабинета министров", - говорится в утвержденном документе.
Читайте такжеВ Молдове фаворит Кремля получил должность после местных выборов
Правительство под руководством Кирилла Габурича было утверждено парламентом 18 февраля 2015 года.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter