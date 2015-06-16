Правительство Молдовы подало в отставку в полном составе

Правительство Молдовы утвердило сегодня на заседании свою отставку.

Об этом сообщает Sputnik Молдова.

Решение принято после того, как премьер-министр Кирилл Габурич 12 июня объявил о том, что уходит с должности.

"В связи с отставкой премьер-министра на рассмотрение парламента представляется отставка всего Кабинета министров", - говорится в утвержденном документе.

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Правительство под руководством Кирилла Габурича было утверждено парламентом 18 февраля 2015 года.