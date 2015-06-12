Премьер Молдовы Габурич объявил об отставке

Заявление было сделано в пятницу на брифинге в правительстве, передает Украинская правда со ссылкой на Newsmaker.md.

Габурич отметил, что в стране существует закон и "все перед ним равны". После чего он заявил, что самостоятельно решил пойти на беспрецедентный шаг, объявив о добровольной отставке.

Причина, по словам Габурича, состоит в скандале вокруг его образования.

"Мое образование использовали в политических играх. Я этого не хочу", — заявил он.

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Теперь уже бывший премьер отметил, что он пытался исправить ситуацию на банковском рынке, заниматься решением экономических проблем, наладить отношения с внешними партнерами, как в ЕС, так и с восточными партнерами.

"Я подбодрил всю систему", — сказал Габурич, добавив, что три месяца, которые он проработал главой правительства, он не был политиком.

"Я пришел как менеджер. Я все просчитывал как математик, а не как политик", — сказал Габурич.

Также он заявил, что отдает себе отчет в том, что политический класс придет к нулевой точке: партиям придется снова искать большинство для назначения правительства.

"Я понимаю, что может разразиться политический кризис", — подчеркнул он.