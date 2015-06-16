Расследованием катастрофы Boeing 777 на Донбассе займется новая миссия

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре СБУ со ссылкой на начальника Главного следственного управления СБУ Василия Вовка.

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"По заданию международной совместной следственной группы миссия будет осуществляться экспертами из Национальной полиции Нидерландов и СБУ при содействии ОБСЕ. Расследование, которое продлится максимум две недели, направлено на сбор доказательств в поддержку или опровержение различных версий относительно обстоятельств авиакатастрофы. О ходе и результатах расследования с этой миссией не будет сделано никаких дополнительных объявлений", - сообщили в пресс-центре.

В силовом ведомстве также напомнили, что несколько недель назад было завершено поисковую миссию. В Нидерланды отправлены человеческие останки, личные вещи и обломки самолета для дальнейшего расследования.

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Справка УНИАН. 17 июля 2014 года в небе над Донецкой областью поддерживаемые Россией террористы сбили «Боинг» компании Malaysia Airlines, выполнявший рейс Амстердам - Куала-Лумпур. Самолет был сбит из зенитно-ракетного комплекса «Бук». Все 298 человек, находившихся на борту, погибли. Подавляющее большинство из них - 194 пассажира были гражданами Нидерландов. 24 июля Украина делегировала расследования катастрофы самолета Нидерландам.