Указ Путина о секретности потерь среди военных в мирное время обжаловали в Верховном суде

По мнению заявителей, указ нарушает гарантированное Конституцией право на поиск и распространение информации, передают Ведомости.

Как отметил правозащитник Павлов, президент России не может расширить своим указом перечень сведений, составляющих гостайну, это можно сделать только федеральным законом.

"В ст. 5 закона "О государственной тайне" определен перечень сведений, составляющих гостайну, – это список широких категорий информации, в которых может быть государственная тайна", - подчеркнул он.

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То есть по закону президент РФ должен своим указом к каждой категории сведений назначить соответствующий федеральный орган, который имеет право засекречивать сведения внутри этой категории.

"Но сейчас президент вышел за рамки своих полномочий и создал новую категорию сведений, которая не указана в ст. 5", - заявил правозащитник.

Также указ, по мнению заявителей, противоречит ст. 7 закона «О гостайне», где определен перечень сведений социальной значимости, которые не могут быть засекречены, в том числе сведения о чрезвычайных происшествиях.

В свою очередь псковский депутат Шлосберг считает, что указ был подписан из-за событий в Украине.

"Не может быть секретных потерь армии в мирное время, общество должно знать, чем оно платит за операции Вооруженных сил, поскольку финансирует их через налоги, а в прошлом году получилось так, что деньги жителей России напрямую пошли на убийства людей", - подытожил он.

Ранее УНИАН сообщал, что президент России Владимир Путин отнес к государственной тайне сведения о потерях среди военнослужащих Минобороны РФ во время проведения специальных операций в мирное время.