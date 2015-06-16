Россия обещает принять меры в случае размещения истребителей США в Восточной Европе

Об этом заявил представитель минобороны России генерал Юрий Якубов. По его словам, "это будет самым агрессивным шагом Пентагона и НАТО со времен "холодной войны" прошлого века", передает DW.DE. По его мнению, при таких обстоятельствах России ничего не остается, кроме как наращивать свои силы на западной границе.

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Представитель минобороны РФ заявил, что "прежде всего будет усилена группировка войск по всему периметру западной границы России, включительно с новыми формированиями танковых, артиллерийских и авиационных частей". Кроме того, в Калининградской области планируют осуществить перевооружение, разместив там новые оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер". Претерпят изменения, по его словам, и общевойсковые группировки войск в Белоруссии.

Юрий Якубов подчеркнул, что Россия окончательно вышла из Договора об обычных вооруженных силах в Европе, а потому не будет связана никакими ограничениями по количеству танков, самолетов, артиллерийских систем в приграничных регионах.

Накануне Польша и Литва подтвердили, что ведут переговоры с США о размещении на своих территориях американских танков Abrams и боевых машин Bradley. Это может стать первым в истории случаем передачи Вашингтоном военных вооружений странам, которые раньше входили в СССР или находились в его сфере влияния.