цей матеріал доступний українською

В Кремле рассказали о разговоре Путина и Эрдогана после обострения ситуации в Сирии

14:27, 28 февраля 2020
Мир
413 0
Иллюстрация / REUTERS

В Кремле по итогам телефонного разговора президента РФ Владимира Путина с президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом заявили о важности взаимодействия министерств обороны двух стран.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Путина.

Читайте такжеЗаплатят высокую цену: Турция обещает нанести ответные удары по объектам сторонников Асада

«Продолжен предметный обмен мнениями по ситуации в Сирии. Выражена серьёзная озабоченность эскалацией напряжённости в Идлибе, повлёкшей многочисленные жертвы, в том числе среди турецких военнослужащих. Акцентирована важность повышения эффективности координации по каналам министерств обороны России и Турции», - говорится в сообщении.

Путин и Эрдоган обсудили ход реализации российско-турецких договорённостей 2018 и 2019 годов. Отмечен приоритетный характер задач по борьбе с международными террористическими группировками. С обеих сторон подчёркнута необходимость принятия дополнительных мер в целях нормализации обстановки на северо-западе Сирии. Условлено активизировать соответствующие межведомственные консультации и проработать возможность проведения в ближайшее время встречи на высшем уровне.

Телефонный разговор состоялся по инициативе турецкой стороны, отметили в пресс-службе Путина.

Как сообщал УНИАН, 27 февраля самолеты режима президента Сирии Башара Асада при поддержке России нанесли удары по позициям турецких Вооруженных сил в Сирии. 33 турецких военных погибли, еще 32 солдата получили ранения.

Турция созвала экстренное заседание НАТО в ответ на гибель турецких военных в Идлибской зоне деэскалации.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что Анкара инициировала экстренное заседание Альянса, основываясь на статье 4-й Североатлантического договора.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что если бы турецкие военные сообщили России свои координаты под сирийским Идлибом, атаки на них можно было бы избежать.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter