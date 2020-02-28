Генсек НАТО обвинил Россию и режим Асада в "неизбирательных авиаударах"

Глава Североатлантического альянса призвал Дамаск и Москву "прекратить свое наступление, уважать международное право и поддержать усилия ООН по мирному урегулированию".

Генсек НАТО Йенс Столтенберг обвинил ВВС Сирии и "поддерживающих их" ВКС РФ в сирийской провинции Идлиб в "неизбирательных авиаударах".

Об этом сообщил представитель генсека в пятницу, 28 февраля, по итогам телефонных переговоров Столтенберга с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу, передает DW.com.

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Глава Североатлантического альянса призвал Дамаск и Москву "прекратить свое наступление, уважать международное право и поддержать усилия ООН по мирному урегулированию".

"Он призвал все стороны способствовать деэсклалации этой опасной ситуации и избежать дальнейшего ухудшения ужасающей гуманитарной ситуации в регионе", - заявил представитель Столтенберга.

На рост напряженности в Идлибе с тревогой отреагировали и в Госдепартаменте США, возложив часть ответственности на Тегеран.

"Мы поддерживаем нашего союзника по НАТО - Турцию - и по-прежнему призываем к немедленному прекращению этого отвратительного наступления, осуществляемого режимом (Башара. - Ред.) Асада, России и поддерживаемых Ираном сил", - подчеркивается в заявлении представителя американского внешнеполитического ведомства.

Ранее в президентском дворце в Анкаре президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел совещание по вопросам безопасности. На нем присутствовали глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, министр национальной обороны Хулуси Акар и представители военного командования.

Заседание стало ответом на авиаудар 27 февраля в районе Джебель аз-Завия в сирийской провинции Идлиб, в результате которой погибли минимум 33 военнослужащих ВС Турции, более 30 человек госпитализированы с ранениями различной тяжести.