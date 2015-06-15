Макаревич отказывается выступать в России: "Петь песни на фоне танков нет никакого желания"

Об этом он заявил на своей странице в Facebook.

"Машина времени" ещё пару месяцев назад отказалась от участия в фестивале "Нашествие" - по прошлогоднему опыту петь песн... Posted by Андрей Макаревич on 13 червня 2015 р.

"Машина времени" ещё пару месяцев назад отказалась от участия в фестивале "Нашествие" - по прошлогоднему опыту петь песни на фоне танков нет никакого желания", - написал Макаревич.

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Кроме того артист возмущен, что название его группы не убрали с афиш несмотря на отказ.

"Тем не менее наше название из рекламы фестиваля не убрали. Это не делает чести организаторам - они обманывают зрителей. Прошу масимально перепостить это объявление. Я не хочу обижать организаторов и тем более "Наше радио" с которым мы давние друзья. Просто если не удаётся внести коррекцию в рекламу - вынужден помогать таким образом", - написал Макаревич.

Как сообщал УНИАН, легендарный российский музыкант Андрей Макаревич снялся в ролике к Дням памяти и примирения под названием "чтобы помнили".

"Какой-то момент Гитлер решил, что ему все сойдет с рук? В 1938 году, когда он напал на Чехословакию, а мир этого словно и не заметил? Или в 1939-м, когда Советский Союз подписал с Германией пакт о ненападении - и они вдвоем раздерибанили Польшу? Какие-то страны думали, что их это не коснется. Кто-то наблюдал из-за океана, в результате всего этого мир потерял 54 миллиона людей", - говорит музыкант на видео.