Пушков: санкции против России не помогут Украине
Председатель комитета Государственной думы РФ по международным делам Алексей Пушков считает, что введение новых санкций против России не поможет Украине, а только отдалит Россию и Запад друг от друга.
Об этом представитель Госдумы написал на своей странице в социальной сети Twitter.
«Если Запад введет против России новые санкции, это не поможет Украине,но приведет к отстранению России от Запада и в политике, и в экономике», - говорится в сообщении.
Если Запад введет против России новые санкции, это не поможет Украине,но приведет к отстранению России от Запада и в политике, и в экономике
— Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 14 июня 2015
Ранее УНИАН сообщал, что CNN узнал подробности новых санкций против России, ЕС и США могут принять в случае эскалации конфликта в Украине. Ограничительные меры могут касаться как отдельных физических и юридических лиц, так и отдельных секторов экономики России. Собеседники канала назвали такие отрасли, как финансы, энергетика и оборона.