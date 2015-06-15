Пушков: санкции против России не помогут Украине

01:31, 15 июня 2015
Мир
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Председатель комитета Государственной думы РФ по международным делам Алексей Пушков считает, что введение новых санкций против России не поможет Украине, а только отдалит Россию и Запад друг от друга.

Reuters

Об этом представитель Госдумы написал на своей странице в социальной сети Twitter.

«Если Запад введет против России новые санкции, это не поможет Украине,но приведет к отстранению России от Запада и в политике, и в экономике», - говорится в сообщении.

Ранее УНИАН сообщал, что CNN узнал подробности новых санкций против России, ЕС и США могут принять в случае эскалации конфликта в Украине. Ограничительные меры могут касаться как отдельных физических и юридических лиц, так и отдельных секторов экономики России. Собеседники канала назвали такие отрасли, как финансы, энергетика и оборона.

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