Пушков: санкции против России не помогут Украине

Об этом представитель Госдумы написал на своей странице в социальной сети Twitter.

«Если Запад введет против России новые санкции, это не поможет Украине,но приведет к отстранению России от Запада и в политике, и в экономике», - говорится в сообщении.

Если Запад введет против России новые санкции, это не поможет Украине,но приведет к отстранению России от Запада и в политике, и в экономике — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 14 июня 2015

Ранее УНИАН сообщал, что CNN узнал подробности новых санкций против России, ЕС и США могут принять в случае эскалации конфликта в Украине. Ограничительные меры могут касаться как отдельных физических и юридических лиц, так и отдельных секторов экономики России. Собеседники канала назвали такие отрасли, как финансы, энергетика и оборона.