Президент Эстонии заявила, что республика не имеет территориальных претензий к соседям

Она отметила, что построение безопасности Эстонии началось после ухода из страны советских войск.

Эстония не имеет территориальных претензий к соседям - соответствующее обещание официальный Таллинн дал своим союзникам.

Об этом заявила президент страны Керсти Кальюлайд, передает РБК со ссылкой на эстонские СМИ.

Кальюлайд отметила, что построение безопасности Эстонии началось после ухода из страны советских войск. По ее словам, тогда бывший премьер страны Андрес Таранд сказал, что Эстония должна идти вперед в границах, отличных от тех, что существовали до Второй мировой войны.

"Это не означало денонсации Тартуского мирного договора", - подчеркнула президент Эстонии. И добавила, что без этого документа Эстонии никогда бы не открылась "дверь НАТО". По ее словам, Таллинн должен постоянно пытаться делать шаг к ратификации пограничного соглашения.

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Тартуский мирный договор был заключен в 1920 году между РСФСР и Эстонией. Соглашение предполагало передачу Эстонской Республике территорий Печерского района Псковской области, так называемой Эстонской Ингерманландии, которая теперь является частью Кингисеппского района Ленинградской области, а также правобережья реки Нарва. После того, как территория Эстонской ССР была освобождена от нацистских войск в годы Второй мировой войны эти земли вернули РСФСР.

Как сообщал УНИАН, ранее эстонская разведка назвала Россию главным источником опасности для страны и оценила угрозу нападения.