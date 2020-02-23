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Путин снова заговорил об "освобождении стран" и предостерег от попыток исказить историю Великой отечественной войны

19:01, 23 февраля 2020
Мир
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REUTERS

Россия не позволит искажать историю Великой Отечественной войны и будет изобличать любые попытки, направленные на это, заявил президент России Владимир Путин.

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"Наш долг - всегда помнить, какой ценой досталась эта победа. И мы никому не позволим перечеркнуть эту героическую страницу истории, будем изобличать любые попытки исказить историю, предать забвению дух союзничества и нашего боевого братства", - сказал глава государства, передает ТАСС.

Он также напомнил, что в тяжелых кровопролитных сражениях воины не только изгнали агрессора со своей земли, но и с честью выполнили благородную освободительную миссию - помогли другим странам освободиться от оккупантов, от нацистов и их приспешников.

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