Модный дом Chanel перенес показ в Пекине из-за коронавируса
14:28, 18 февраля 2020Мир
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Проект 31 rue Cambon 2019/20 Metiers d'Art отложили "до более подходящего момента".
Показ должен был состояться в мае в Пекине / vse42.ru
Модный дом Chanel перенес показ в Пекине на неопределенный срок в связи с распространением коронавируса нового типа.
Об этом говорится в обнародованном заявлении компании.
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«Учитывая текущую ситуацию и следуя рекомендациям китайских властей, дом Chanel решил отложить проект 31 rue Cambon 2019/20 Metiers d'Art до более подходящего момента», – отмечается в сообщении.
В нем подчеркивается, что Chanel «внимательно следит за ситуацией».
«Здоровье и благополучие сотрудников и клиентов являются нашими приоритетами», – говорится в сообщении.
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