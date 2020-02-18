Модный дом Chanel перенес показ в Пекине из-за коронавируса

Проект 31 rue Cambon 2019/20 Metiers d'Art отложили "до более подходящего момента".

Модный дом Chanel перенес показ в Пекине на неопределенный срок в связи с распространением коронавируса нового типа.

Об этом говорится в обнародованном заявлении компании.

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«Учитывая текущую ситуацию и следуя рекомендациям китайских властей, дом Chanel решил отложить проект 31 rue Cambon 2019/20 Metiers d'Art до более подходящего момента», – отмечается в сообщении.

В нем подчеркивается, что Chanel «внимательно следит за ситуацией».

«Здоровье и благополучие сотрудников и клиентов являются нашими приоритетами», – говорится в сообщении.

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