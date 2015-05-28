Джихадисты провели массовую расправу в амфитеатре Пальмиры

Базирующийся в Лондоне Сирийский центр по мониторингу соблюдения прав человека сообщает, что свидетелями расправы стали местные жители, которых боевики согнали в амфитеатр, передает Би-би-си. С момента захвата боевиками Пальмиры, по данным правозащитников, были убиты около 250 человек.

Боевики "Исламского государства" захватили часть Пальмиры 16 мая, однако установить контроль над городом им удалось только 20 мая. Часть жителей покинула город до прихода боевиков.

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По данным Сирийской организации по наблюдению за правами человека, в боях за Пальмиру погибли как минимум 300 сирийских солдат.

Отметим, Пальмира известна своими памятниками культуры, которые входят в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Кроме этого, на севере Ирака около города Тикрит эксгумированы останки 470 человек, предположительно, убитых боевиками "Исламского государства". По данным иракских властей, массовые убийства произошли после захвата Тикрита джихадистами.

В июне 2014 года в плен к исламистам попали около 1700 иракских солдат, находившихся на военной базе Спайкер. Правительственные силы вернули контроль над городом 2 месяца назад.