В Латвии могут уменьшить долю русскоязычных программ на телевидении до 20%

Соответствующие изменения в законодательство предложил президент страны.

В Латвии может уменьшиться до 20% доля русскоязычных программ на телевидении.

Как сообщает "Настоящее время", президент страны Эгил Левитс обратился к комиссии Сейма по правам человека и общественным делам и предложил пересмотреть закон об электронных СМИ и увеличить пропорцию телепрограмм на официальных языках ЕС и Еврозоны до 80%.

По идее Левитса в основное предложение для абонентов обязательно должны входить телепрограммы латвийских медиа, государственных и коммерческих, а также региональные программы. А если в основной пакет включены дополнительные программы, то минимум 80% из них должны быть на официальных языках ЕС и Еврозоны. Сейчас этих языков 24, в том числе английский, немецкий, испанский и латышский. Фактически это означает уменьшение количества телепрограмм на русском языке до 20% эфира.

Президент Латвии убежден, что эти требования должны распространяться не только на эфирные каналы, но также и на поставщиков услуг кабельного телевидения и на электронные СМИ, которые ретранслируют телепрограммы.

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"Сильное информационное пространство – существенный вопрос безопасности страны и демократии в Латвии. Должно быть на законодательном уровне возможно сделать так, чтобы жителям Латвии были доступны качественные и плюралистические телепрограммы, которые укрепляют принадлежность Латвии к культурному пространству Европы и способствуют включению жителей Латвии в общий информационный дискурс Европы", – подчеркнул Левитс.

По его словам, изменения в законодательстве решат "давно осознаваемую проблему, которую до этого другими механизмами нельзя было эффективно решить".

Как сообщал УНИАН, ранее в Латвии приняли резолюцию против переписывания истории со стороны России.