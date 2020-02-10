Washington Post: Россия хотела поглотить Беларусь, но теперь между ними стают США

Лукашенко не нужно союзное государство с Москвой, его интересуют только российские деньги и ресурсы.

В декабре 1999 года, когда Борис Ельцин был слабым и терял власть, амбициозный сосед в Беларуси Александр Лукашенко согласился объединить свою страну с Россией. Через неделю после того российский президент ушел в отставку. И аналитики говорят, что тогда Лукашенко думал, что он сможет возглавить новую страну на краю Европы.

Об этом пишет Washington Post, напоминая, что белорусский президент правит своей страной уже почти 26 лет, бросая за решетку оппонентов и диссидентов и подавляя журналистов. Он заработал себе прозвище «Последний диктатор Европы». Но прогресс в объединении с Россией зашел в тупик. Отношения между странами скатились до острого противостояния в декабре, когда Москва и Минск не смогли договориться о цене российской нефти для Беларуси. Россия перекрыла поставки на несколько дней, заставляя белорусскую сторону искать другие источники сырья.

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Владимир Путин и Александр Лукашенко встретились в Сочи в пятницу, чтобы попытаться найти выход из ситуации. Президенты сделали перерыв на хоккейный матч, чтобы затем возобновить разговор в субботу. На фоне ухудшения российско-белорусских отношений администрация Дональда Трампа разозлила Кремль восстановлением контактов с Минском, ища способ вывести его из российской орбиты. США объявили о намерении восстановить дипломатические отношения, которые были разорваны в 2008 году.

Госсекретарь Майк Помпео посетил Беларусь на прошлой неделе, предлагая ей поставки нефти по «конкурентной цене», которые удовлетворят белорусские потребности на 100%. Хотя американскую нефть придется транспортировать кораблями и железной дорогой. Поэтому ее поставки будут стоить дороже, чем через российские трубопроводы. Лукашенко также проявил благосклонность к другим влиятельным странам включая Китай.

«Времена, когда они кричали, что Лукашенко захватит шапку Мономаха, уже прошли», - сказал белорусский президент.

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В 1999 году Минск и Москва по-разному представляли себе новый союз. Для Лукашенко это была платформа для его амбиций. А когда они не оправдались, он рассматривал это как способ получить дешевую нефть, которую Беларусь перерабатывает и экспортирует. Россия – крупнейший рынок для белорусских производителей. На нее приходилось более 40% белорусского экспорта в первой половине этого года. Об этом свидетельствуют данные МИД Беларуси. В конце 1999 года после того, как в марте членами НАТО стали Чехия, Венгрия и Польша, Москва испытывала унижение и рассматривала союз с Беларусью как шанс дать ответ. План создания единой валюты, общего парламента, судебной системы и других институтов был нужен России для того, чтобы фактически поглотить своего меньшего соседа со стратегическим расположением.

Этот план так и не удалось воплотить. Но Лукашенко получил выгоду в форме субсидий на российские газ и нефть на миллиарды долларов. Министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что энергетические уступки Москвы обходятся более чем в 2 миллиарда долларов ежегодно. А потом в 2014 году Россия аннексировала Крым и вторглась на украинский Донбасс. Российская война против Украины продолжается до сих пор. Это шокировало Лукашенко и изменило всю игру.

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«Для Лукашенко это был момент осознания, что Россия может использовать военную силу против соседей, даже против ближайших славянских стран. И это напугало его», - считает независимый белорусский политический аналитик Артем Шрайбман.

«Мы видим его усилия разморозить отношения с Западом после аннексии Крыма и начала войны на Донбассе», - добавил он.

В прошлом году Россия возобновила работу над соглашением о союзе с Беларусью, вероятно, рассматривая это как способ продлить правление Путина после 2024 года. Российский президент мог бы возглавить новое образование с совершенно новой конституцией. Белорусы вышли на улицы в декабре в знак протеста, осуждая «аннексию» и российские планы превратить их страну в новый Крым.

Теперь Россия требует, чтобы Беларусь платила больше за нефть. В Москве угрожают, что к 2024 году Минск должен будет перейти на расчеты по мировым ценам. Это ударит по белорусской экономике и может нанести политический вред Лукашенко.

«Простите меня на слове, но они нагнули нас углеводородами, а всем безразлично. Они наплевали на союзное государство. И он хорошо об этом знает», - сказал разъяренный Лукашенко 24 января, имея в виду Путина.

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«А мы дрожим, боимся защитить нашу страну», - добавил он.

Это может быть популистская риторика, поскольку Лукашенко предстоят выборы в августе. Если он победит, то станет президентом уже в шестой раз. Но у него не много карт в игре против России.

«Не думаю, что он сможет успешно продавать то, что он всегда продавал России, а именно свою лояльность, геополитический союз и статус последнего российского союзника», - сказал Шрайбман.

«Нет никакой интеграции. Не существует объединенной таможенной службы, так же как и свободы передвижения товаров и работников», - отметил политический аналитик из Высшей школы экономики Андрей Суздальцев.

«Лукашенко не нужен союз. Ему нужны деньги и ресурсы из России», - добавил эксперт. Он сомневается, что США будут ежегодно давать миллиарды долларов субсидий Беларуси «только потому, что он Лукашенко».