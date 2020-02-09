Вице-президент Еврокомиссии обсудил с Помпео ситуацию на Донбассе

Жозеп Боррель и Майк Помпео также обсудили ситуацию на Ближнем Востоке, включая Сирию и Ливию.

Высокий представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель во время визита в США обсудил с государственным секретарем США Майклом Помпео ситуацию в Украине.

Как сообщается на сайте Европейской службы внешних дел, они выразили полную поддержку территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины.

Во время разговора с Помпео Боррель выразил позицию Европейского Союза относительно последних международных событий. Они, в частности, обсудили необходимость мирного решения израильско-палестинского конфликта.

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"Они также обсудили ситуацию на Ближнем Востоке, включая Сирию и Ливию. Жозеп Боррель подчеркнул свою решимость способствовать деэскалации и восстановлению стабильности в регионе. Высокий представитель и государственный секретарь обсудили конфликт на востоке Украины, необходимость полного выполнения Минских соглашений и незаконную аннексию Крыма и Севастополя со стороны России. Они выразили полную поддержку территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины", - говорится в заметке.

Среди прочего, Боррель подтвердил полную приверженность Европейского Союза по сохранению Общего всеобъемлющего плана действий и выразил надежду, что Иран вернется к полному соблюдению своих ядерных обязательств.

Напомним, вице-президент Европейской комиссии, высокий представитель Европейского Союза по вопросам внешней политики и безопасности Жозеп Боррель заявил, что в Евросоюзе никто не думает об отмене санкций против Российской Федерации без получения результата по вопросам, которые привели к их введению.