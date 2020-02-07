Forbes: Украина выдохнула с облегчением после конца импичмента в США

В Киеве надеются, что вредная роль во внутренней американской политике отойдет в прошлое.

Проведя месяцы в грязном водовороте американской внутренней политики, Украина наконец чувствует некоторое облегчение после того, как Сенат оправдал Дональда Трампа в процессе импичмента.

Теперь Киев надеется, что можно будет сконцентрироваться на отношениях с США и перейти от кризисного режима к более прагматической модальности, - пишет Forbes.

«Нам приходилось двигаться против очень мощного течения, чтобы не позволить втянуть себя в водоворот американского внутреннего обсуждения», - сказал директор политического департамента Министерства иностранных дел Украины Алексей Макеев.

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«Надеюсь, что Украина больше не будет картой во внутренней политической игре», - добавил он.

Издание напоминает, что Киев оказался в эпицентре обвинений в рамках дела об импичменте. Дональд Трамп потребовал от украинского президента Владимира Зеленского публично огласить начало расследования против Джо Байдена, политического оппонента действующего лидера США. Трамп обвинял сына бывшего вице-президента в незаконном обогащении во времена работы в частной газовой компании в Украине при поддержке его влиятельного отца. Будучи американским вице-президентом, Джо Байден также отвечал за американо-украинские отношения.

Трампа обвинили в блокировании 391 миллиона военной помощи для Украины до того времени, пока Киев не даст грязь на его политического оппонента. Украинский президент отрицал, что на него давили, и вел себя очень осторожно во время публичных выступлений. Теперь в Украине надеются, что отношения с США выйдут на новый этап.

«Сегодня конец импичмента не означает ничего. Завтра мы увидим, как изменится политика», - сказал глава Национального института стратегических исследований Александр Литвиненко.

По его словам, в ближайшие месяцы администрация Трампа будет занята выборами. Но она все же может начать формулировать новую политику в отношении Украины. Эксперт с тревогой ожидает увидеть дальнейшие действия Вашингтона: он развернется еще больше в сторону России или продолжит предыдущую двухпартийную поддержку для украинского государства, которая борется против враждебного Кремля.

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«Для Украины очень важно иметь двухпартийный консенсус, который до этого времени был», - добавил он.

Президент Американской торговой палаты в Киеве Андрей Гундер пояснил, что американо-украинским отношениям нужна смена риторики для того, чтобы сфокусироваться на бизнесе и инвестициях.

«Украина проводит капитальный ремонт. И 600 членов Американской торговой палаты видят рост и увеличение доходов от своего бизнеса в Украине», - сказал он.

Поэтому теперь, когда импичмент уже в прошлом, Украина надеется, что новый фокус будет сосредоточен на бизнесе.