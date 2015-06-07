Кадырову сломали ребро в двух местах

19:55, 07 июня 2015
Мир
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Главе Чеченской республики Рамзану Кадырову в двух местах сломали ребро на тренировке по боксу. 

Кадиров / fedpress.ru

Об этом он сообщил в своем Instagram.

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"На прошлой тренировке во время спарингов с @iznaur_k926ra и @balu_k927ra я получил несколько хороших ударов. Удары были настолько хороши и точны, что у меня случился перелом четвертого ребра аж в двух местах", - написал Рамзан Кадыров.

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