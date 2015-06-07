Силы коалиции нанесли авиаудар по Йемену

Новостное агентство хуситов сообщило о гибели по меньшей мере 44 человек. Также, по данным агентства, более 100 человек, в том числе женщины и дети, получили ранения, сообщает Русская служба ВВС.

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Ранее сообщалось, что большая часть пострадавших от авианалета - военные, с субботы ожидавшие своей очереди на получение жалования.

Между тем в ООН сообщили, что переговоры по урегулированию конфликта между правительством Йемена и шиитскими повстанцами-хуситами пройдутв Женеве 14 июня.