Силы коалиции нанесли авиаудар по Йемену
15:39, 07 июня 2015Мир
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Авиация коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией, нанесла удар по командному пункту войск, лояльных повстанцам-хуситам, в йеменском городе Сане.
REUTERS
Новостное агентство хуситов сообщило о гибели по меньшей мере 44 человек. Также, по данным агентства, более 100 человек, в том числе женщины и дети, получили ранения, сообщает Русская служба ВВС.
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Ранее сообщалось, что большая часть пострадавших от авианалета - военные, с субботы ожидавшие своей очереди на получение жалования.
Между тем в ООН сообщили, что переговоры по урегулированию конфликта между правительством Йемена и шиитскими повстанцами-хуситами пройдутв Женеве 14 июня.
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